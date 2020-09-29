Hamitköy Komandosunu kaybetti

Hamitköy'ün önde gelen simalarından Arif Çocuk hayatını kaybetti.

Komando lakaplı Arif Çocuk, uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığa az önce yenik düştü.

Çevreye olan duyarlılığı, Hamitköy'ün sorunlarının çözümü için verdiği mücadele ve ağaç dikimine verdiği önemle bilinen Arif Çocuk, KAMU-IŞ yönetim kurulunda da görev yapıyordu.

Cenazesi yarın Hamitköy Camisinde kılınacak öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığında toprağa verilecektir.