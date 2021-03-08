Hamitköy Barajına gelen onlarca insan piknik yapıyorlar. Birçoğu çevreye duyarsız olan kişiler artıklarını bırakıp evlerine dönüyor

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarından bunalan insanlar kendilerini doğaya atarak rahatlamaya çalışıyorlar.Pandemi sürecinin en gözde yerlerinden biri de Hamitköy Barajı oldu. Lefkoşa'ya yakın ve ulaşımının kolay oluşundan dolayı vatandaşların özellikle de gençlerin tercih ettiği yer olan Hamitköy Barajı kafa dinleyip güzel vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.Özellikle Cuma ve Cumartesi öğleden sonra yasak olmasına rağmen Lefkoşa ve civar yerlerden Hamitköy Barajına gelen onlarca insan yeyip - içip, piknik yapıyorlar.Birçoğu çevreye duyarsız olan kişiler yeyip içtikten sonra artıklarını bırakıp evlerine dönüyorlar. Bundan dolayı da Hamitköy Barajı çöplüğe döndü.