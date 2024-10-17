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"Halktan korkmayın"

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Eski meclis başkanı, başbakan Hakkı Atun, hiçbir zaman ne koruma ne de şoför talep etmediğini, ihtiyaç duymadığını vurguladı

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"Halktan korkmayın"
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Ülkemizde cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı ve başbakanlık görevlerini yerine getiren siyasiler, emekliliklerinde şoför ve koruma polisi talep edebiliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi yüz ölçümü nüfusu bakımından küçük bir ülkede onlarca polisin emekli siyasiler için görev yapması dönem dönem tepkilere neden olmuştu.
Ancak Eski meclis başkanı, başbakan Hakkı Atun, hiçbir zaman ne koruma ne de şoför talep etmediğini, ihtiyaç duymadığını söyledi.
Atun, KKTC ekonomisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini, böylesi küçük bir ülkede halktan korkulmaması gerektiğini vurguladı.
Görevde olduğu dönemde de bir koruma polisi ile gezdiğine dikkat çeken Hakkı Atun şöyle konuştu: “Bu küçücük ülkede bu halkın korumaları benimsemediğini dikkate alarak polisi hep uyarırdım sakın ola beni karşılamaya çıkmayın…”
 
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