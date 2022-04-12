“Halkla dalga geçiliyor”

CTP lideri Erhürman, elektrik ve alkollü zamlara yönelik indirim kararının halen yürürlüğe girmediğine dikkat çekerek, “En ağır COVID oluyorsanız, enter tuşuna basarsınız, yayınlanır” dedi





CTP Genel Başkan Tufan Erhürman Meclis’te söz aldı. Erhürman, alkolde ve elektrikteki indirimin kalem kalem açıklandığını ancak bunların yürürlüğe girmediğini söyleyerek “Yaşananlara şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Fiyatlar ne üzerinden yazılıyor, bunu bilen yok…Bu halkla dalga geçmek değilse, nedir?.. ” şeklinde konuştu.

“Burada oturanlar, elektrik ve alkollü içki zammı ile ilgili yaşananların normal olduğunu mu düşünüyor?” diye soran Erhürman, ‘devletin içindeki hangi bürokrasinin elektrikte kilovat saat hesaplaması yaptığına’ yönelik soru yöneltti.

Erhürman, Maliye Bakanlığı ile Kıb-Tek’in Sunat Atun’a bağlı olduğunu ifade ederek, “Sucuoğlu’na o metni kim verdi de okudu. Nasıl Sunat bey, Bakanlar Kurulu sonrasında farklı açıklama yapıyor?” dedi.

“İndirim çalışmasını yapan kimdir?” diye soran Erhürman, “FİF’te zamdan indirim yapılacağını Başbakan Sucuoğlu açıkladı. Resmi Gazete’ye götürecek kişilerin COVID olduğuna inanır mısınız? En ağır COVID oluyorsanız, enter tuşuna basarsınız, yayınlanır” dedi.

Erhürman, TC ile imzalanması gündemde olan ekonomik protokolle ilgili ciddi beklenti olduğunu ifade etti.

Erhürman, İçişleri Bakanı’na da soru yöneltti. Erhürman, “Gelen iddialara göre, İçişleri Bakanlığı’nda bazı ihraç kararları kaldırılıyormuş. 8 rakamı telaffuz edildi. Sayın İçişleri Bakanı’nın bu iddialara yanıt vermesini istiyorum” dedi.

Erhürman, ülkede protokolle ilgili ciddi bir beklenti olduğunu, protokolün yeni sorun yaratacak ya da sorunlara çare üretmeyecek protokol olmasının krizlere kriz ekleyebileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Genel Kurul’da olmamasını eleştiren Erhürman, “boş koltuklara konuşuyorum, bu de memleketin geleceği açısından çok üzüntü vericidir” dedi.

