“Halkın yüzde 80’inden fazlası iki devlet diyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çeşitli kamuoyu anketlerine göre, halkın yüzde 80’inden fazlasının iki ayrı devletten yana olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde ve gerçekler ışığında bir anlaşmayı samimiyetle istediğini vurgulayarak, kendisinin “gerçekler temelinde anlaşma isteyen bir cumhurbaşkanı” olduğunu ifade etti.

Federasyon temelinde bir çözümün “hayal” olduğunu söyleyen Tatar, “60 yıldır Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır, bunu kimse inkar edemez. Bu ülkede çok şey yaşandı. Biz hepsini geride bıraktık. Gelin bu ülkede bir anlaşma yapalım. Ama gerçeklere göre… Hayalle bir çözüm bulamazsınız” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılan çeşitli kamuoyu anketlerine göre, halkın yüzde 80’inden fazlasının “iki ayrı devlet”ten yana olduğunu vurgulayarak, federasyon tezini savunanların da önemli bir kısmının federasyonda eşitlik temelinde iki devletin olduğu düşüncesinde olduğunu anlatan ancak bunun yanlış olduğunu, federasyonun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı anlamına geldiğini vurguladı.

“Bizi 1974’ün hatta 1960’ın da öncesine çekmeye çalışıyorlar” diyen Tatar, Rum Lider Nicos Anastasiadis’in Crans Montana’da masanın çökmesi ile ilgili kendine yöneltilen suçlamalara “Elbette sıfır asker sıfır garanti isteyecektim. Çünkü Kıbrıs Rum halkı bunu istiyor” şeklinde yanıt verdiğini anlatan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de kendi halkıma soruyorum. Benim halkım sıfır asker, sıfır garanti kabul eder mi? Etmez. Rum tarafının federayondan anladığı, ki ben bunu direk Anastasiadis’in ağzından Cenevre’de teyit ettim, şu anki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamıdır. Onlara göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği ülkesi olarak devam edecek. Biz Kıbrıslı Türkler de KKTC’yi kendi rızamızla ortadan kaldıracağız ve yapılan bir anayasa değişikliği ile oraya gireceğiz. Sadece adı değişecek, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olacak. Sonra Türkiye’nin adadan çıkması istenecek çünkü Türkiye Avrupa Birliği’nde değil. Varsa buna “evet” diyecek bir vicdan çıksın söylesin.”

Bazı kesimlerin “Ersin Tatar federasyonun ne olduğunu anlamadan konuşuyor” şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirten Tatar, “Bu büyük bir haksızlık… Esas kendileridir neyin ne olduğunu anlamayan… Artık Kıbrıs’ta yeni bir dönem başlamıştır” diyerek, deneyimli ve bilgili insanlardan oluşan müzakere heyetinin de kendisiyle aynı görüşte olduğunu aktardı.

İngiliz gazetesi Financial Times’a verdiği röportajın ardından “ırkçılık” suçlamalarına da maruz kaldığını hatırlatan Tatar, suçlamaları reddetti.

Tatar şunları kaydetti:

“Söylediklerim açık ve nettir. Financial Times’a her zaman söylediklerimi söyledim ve geniş bir de yankı buldu. Orada dediğim, Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı halk, iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi olduğudur. Anlaşma olmasını istediğimi ama bir anlaşma olacaksa bunun devletten devlete olması gerektiğini söyledim. Artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, 60 yıldır bir netice alınamadığını, Kıbrıslı Türklere büyük haksızlıklar yapıldığını söyledim. Irkçılık bunun neresinde? Bir kere Kıbrıs’ın kuruluş anlaşmalarında da Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu, Türklerin Müslüman ve Türk olduğu, Rumların ise Hristiyan olduğunu yazıyor.

Bu anlaşmalarda, fonksiyonel bir federasyon çatısı altında iki ayrı halk tarif edilir. Ancak federal düzen çalışmadı çünkü Rumlar, Kıbrıslı Türkleri silah zoruyla bunun dışına attı. O zor şartlarda Türkiye hep yanımızda durdu, 1974’te de müdahalesini yaptı. O günden beridir Kıbrıs’ta barış vardır. Bu barış hem Türklere hem de Rumlara gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, varlığımızın yegane teminatıdır. KKTC’de bir standart yakalanmışsa bunda Türkiye’nin çok büyük bir payı vardır.

Kıbrıs sorunu ise müşterek davamızdır. Müşterek davanın yürütülmesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin de hassasiyet ve beklentilerini mutlaka dikkate almalıyız. Zaten benim kanaatime göre, hassasiyet ve beklentilerimiz yüzde yüz örtüşmektedir.”