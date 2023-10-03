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Halkın sağlıyla oynanıyor

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Girne’deki denetimlerde Şem’s Et Pazarı’nda bulunan 400 kg bozuk et imha edilirken, hijyenik olmayan Yasmin Hellimleri ve Dilekkaya Hellimleri’nin faaliyetleri de askıya alındı

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Halkın sağlıyla oynanıyor
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Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, “Eylül Ayı Denetim Raporu” açıklandı.
Eylül ayı içerisinde 17 süt ürünü imalathanesi, 15 bal paketleme tesisi, 36 kasap, 2 büyükbaş hayvan kesimhanesi, 1 et ürünü imalathanesi ve hellimin tescili kapsamında PDO sertifikasyonu amacıyla 26 küçükbaş ve büyükbaş çiftliğinin gıda hijyeni denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde Girne’de faaliyet gösteren “Şem’s Et Pazarı” isimli işletmede, gıda hijyenine uygun koşullarda muhafaza edilmeyerek bozulduğu tespit edilen 400 kg et, el konularak imha edildi.  
Ayrıca “Yasmin Hellimleri” ve “Dilekkaya Hellimleri” isimli süt ürünü işletmelerinin faaliyetleri, gıda hijyeni kriterlerini sağlayamadıkları gerekçesiyle askıya alındı.

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