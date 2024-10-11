Halkın Partisi Gençlik Örgütü Meclis’te yaşananları eleştirdi

Halkın Partisi Gençlik Örgütü, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları eleştirdi.



Halkın Partisi Gençlik Örgütü, yazılı açıklamasında, yaşananları “film” olarak niteledi ve hükümetin kurulduğu günden beridir ülkenin hükümetsiz olduğunu savundu.

Açıklamada, “gelinen noktada Meclis’te artık bir muhalefet olmadığı da ortadadır” görüşü de savunuldu, “filmlerin” devam edeceği öne sürüldü.

