

Halkın Partisi (HP) Mehmetçik’te, İskele bölgesinde son dönemde yeni üye olarak partiye katılanlarla dayanışma etkinliği düzenledi.

Halkın Partisi’nin yeni katılımlarla daha da güçlendiğini ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan HP Genel Başkanı Kudret Özersay dayanışma etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bizler siyasete bu ülkeye hizmet etmek için girdik, bu kemikleşmiş yapının değişmesi tabii ki zaman alacak ama toplum olarak başaracağız. Daha güzel bir ülke, daha iyi hizmet veren bir devlet için Halkın Partisi daha da güçlenecek.

Özersay “Bazıları siyasete kendi menfaatleri için, cebini doldurmak için girer. Halk olarak bunların kimler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Halkın Partisi kişisel menfaatin değil, toplumsal faydanın, toplumun yararına olanın sigortasıdır. Bu ülkede koalisyonlar dönemi yaşanıyor ve görünen odur ki bundan sonra da bir süre koalisyonlar dönemi yaşanmaya devam edecek. Bu koalisyonlarda sağduyuyu temsil eden, alınacak kararlarda halkın yararını düşünerek tavır ortaya koyacak olan bir aktördür Halkın Partisi. Üç yıllık koalisyon tecrübemizle artık hükümette çok daha etkili ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilecek noktaya geldiğimize inanıyorum” dedi.

Etkinlikte teşekkür konuşması yapan Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu da “Son aylarda İskele bölgesinden, siz İskelelilerden çok güzel bir enerji alıyoruz, sağ olun var olun. Siz bize, Halkın Partisi’ne sahip çıktıkça bizim çalışma isteğimiz ve enerjimiz artıyor, hiç ama hiç yorulmuyoruz. Ne yol dinliyoruz, ne mesafe dinliyoruz ne de sıcak. Sizler sayesinde bu parti bu akşam da gördüğümüz gibi daha da büyüyecek ve güçlenecek, birlikte başaracağız. Size güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

