“Halkın Partisi ciddi bir yükselişte”

HP Başkanı Kudret Özersay, morallerinin çok yüksek olduğunu ve HP’nin ciddi bir yükselişte olduğunu vurguladı



Aylardır sahada, sokakta halkın içerisinde olduklarını ve sokağın nabzını çok iyi tutabildiklerini belirten Özersay, “Sokağın nabzı halkın kendi partisine, yani Halkın Partisi’ne güvendiğini gösteriyor” dedi.



Daha önceki dönemde, HP hükümette olduğunda, bu cihazların bakımının yapıldığını, elektrik kesintisi yaşatılmadığını vurgulayan Özersay, o dönemde kükürt oranı doğru, temiz yakıt alındığını, kükürt oranı yüksek, hileyle yakıt satmaya çalışan firmanın da çok ciddi 4-5 milyonluk para cezasına mahkum edildiğini söyledi. Bu şirket için alınan kararı uyguladıklarını, devlet ihalelerinden de şirketi men ettiklerini anlattı.

Özersay, seslerinin daha gür çıkabilmesi için, doğru olan yasal düzenlemeleri yapabilmeleri için HP’ye daha güçlü sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, halka çağrıda bulundu.

Havalimanı’nın Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alınması ile ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili de soruyu Özersay şöyle yanıtladı:

“Vergi indirimi zaten olması gerekendir. Dış hatlar olarak Ercan’a devam edip vergi indiriminden yararlanılması bütün sorunu çözer. Buradaki bir diğer ihtiyaç da uçuşların sayısını artırmaktır. Uçuş sayısı artar vergi kolaylığı sağlanırsa, zaten uçak bileti fiyatları aşağıya inecektir. Havaalanının bir dış hat olmaktan çıkarılmasına gerek yoktur. Böyle bir ihtiyaç da yoktur. Böyle bir tartışma açılması çok anlamsızdır. Bir ülkenin Başbakanının da böyle bir şeyi bu kadar kolay bir şekilde dillendirmesi de hoş değildir”

Seçimle ilgili de görüşleri sorulan Özersay, sahada görünenin 2018 yılındaki gibi HP’nin, UBP ve CTP’den sonra üçüncü sırada yer aldığı yönünde olduğuna dikkat çekti. HP’nin son iki üç haftadır istikrarlı biçimde durumunu iyileştirmekte, olduğuna değinen Özersay, HP’nin ortaya koyduğu makul politikalar nedeniyle, seçimin eşiğinde daha da yükseleceğini söyledi. Özersay, “Seçimden sonra biz hükümette varız” dedi.

Seçimde oy kullanımı konusunda da konuşarak, bilinçli seçmenin karma oy kullanmayı tercih edebildiğini ifade eden Özersay, en ufak hatada karma oyların yandığı gibi, karma oyların partilere hiçbir etkisi olmayacağına vurgu yaptı. “Karma oy kullanıldığında bir siyasi partiye bir vekil kazandırmaz” diyerek, karma oyun zaten kazanacak vekillerin kim olacağını belirlediğinin altını çizdi. Geçen seçimde, karma en fazla karma oy alan isimin kendisi olduğunu da ifade eden Özersay, bunun partisine bir getiri sağlamadığını anlattı.



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, morallerinin çok yüksek olduğunu, özellikle son 2 haftada Halkın Partisi’nin ciddi bir yükselişte olduğunu, son günlerde özellikle kararsızların ve başlangıçta karma oy düşüncesinde olanların oy verme günü yaklaştıkça sandığa gidip mühür şeklinde oy kullanma eğiliminin arttığını ve bu açıdan ilk adres olarak da Halkın Partisi’ni tercih ettiklerini gözlemlediklerini söyledi.Aylardır sahada, sokakta halkın içerisinde olduklarını ve sokağın nabzını çok iyi tutabildiklerini belirten Özersay, “Sokağın nabzı halkın kendi partisine, yani Halkın Partisi’ne güvendiğini gösteriyor” dedi. Elektrik Kurumu’nun Erhan Arıklı’nın yönetimi, Faiz Sucuoğlu ’nun da başbakan olduğu bir dönemde kötü yakıt kullanılması ve cihazların bozulmasından dolayı elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret eden Kudret Özersay, elektrik kesintileri, akaryakıt, tüp gaz kuyruklarıyla 1970’lere geri dönüldüğünü, Güney’e muhtaç kalındığını da söyledi.Daha önceki dönemde, HP hükümette olduğunda, bu cihazların bakımının yapıldığını, elektrik kesintisi yaşatılmadığını vurgulayan Özersay, o dönemde kükürt oranı doğru, temiz yakıt alındığını, kükürt oranı yüksek, hileyle yakıt satmaya çalışan firmanın da çok ciddi 4-5 milyonluk para cezasına mahkum edildiğini söyledi. Bu şirket için alınan kararı uyguladıklarını, devlet ihalelerinden de şirketi men ettiklerini anlattı.Özersay, seslerinin daha gür çıkabilmesi için, doğru olan yasal düzenlemeleri yapabilmeleri için HP’ye daha güçlü sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, halka çağrıda bulundu.Havalimanı’nın Türkiye’deki iç hatlar kapsamına alınması ile ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili de soruyu Özersay şöyle yanıtladı:“Vergi indirimi zaten olması gerekendir. Dış hatlar olarak Ercan’a devam edip vergi indiriminden yararlanılması bütün sorunu çözer. Buradaki bir diğer ihtiyaç da uçuşların sayısını artırmaktır. Uçuş sayısı artar vergi kolaylığı sağlanırsa, zaten uçak bileti fiyatları aşağıya inecektir. Havaalanının bir dış hat olmaktan çıkarılmasına gerek yoktur. Böyle bir ihtiyaç da yoktur. Böyle bir tartışma açılması çok anlamsızdır. Bir ülkenin Başbakanının da böyle bir şeyi bu kadar kolay bir şekilde dillendirmesi de hoş değildir”Seçimle ilgili de görüşleri sorulan Özersay, sahada görünenin 2018 yılındaki gibi HP’nin, UBP ve CTP’den sonra üçüncü sırada yer aldığı yönünde olduğuna dikkat çekti. HP’nin son iki üç haftadır istikrarlı biçimde durumunu iyileştirmekte, olduğuna değinen Özersay, HP’nin ortaya koyduğu makul politikalar nedeniyle, seçimin eşiğinde daha da yükseleceğini söyledi. Özersay, “Seçimden sonra biz hükümette varız” dedi.Seçimde oy kullanımı konusunda da konuşarak, bilinçli seçmenin karma oy kullanmayı tercih edebildiğini ifade eden Özersay, en ufak hatada karma oyların yandığı gibi, karma oyların partilere hiçbir etkisi olmayacağına vurgu yaptı. “Karma oy kullanıldığında bir siyasi partiye bir vekil kazandırmaz” diyerek, karma oyun zaten kazanacak vekillerin kim olacağını belirlediğinin altını çizdi. Geçen seçimde, karma en fazla karma oy alan isimin kendisi olduğunu da ifade eden Özersay, bunun partisine bir getiri sağlamadığını anlattı.