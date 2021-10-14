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“Halkın, memleketin gözü aydın”

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan hükümetin istifa kararını değerlendirdi.

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“Halkın, memleketin gözü aydın”
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Özersay’ın açıklaması şöyle:
“Aylardır zaten ruhunu teslim etmiş olan memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümet şimdi defnediliyor. Halkın, memleketin gözü aydın…Bu memleket sahipsiz değildir”.
 Öte yandan Özersay, Başbakan Ersan Saner’in, hükümetin istifa etmesinin ardından yaptığı, “Hükümet olarak nisabı sağlayamıyorsanız, siyasi etik gereği istifa etmeniz gerekir. Biz de istifamızı sunduk” açıklamasını eleştirdi.
Özersay, “Aylardır nisabı sağlayamadığında, hatta nisabı sağlayamayıp Meclis’i kapatamadığında Sayın Saner’in aklı neredeydi? Siyasi etik açısından doğru olan madem istifa etmekti, neden bu kadar geciktirdi?” diye sordu. 
 
 
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