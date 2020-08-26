Halkın hizmet alma hakkı engelleniyor

Hükümet, Gönyeli Belediyesi'nin tüm ev ve işyerlerine fiber optik kablo götürülmesi projesine engel koydu. Telekomünikasyon Dairesi ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü; protokole onay kararını veren Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi. Hükümetin bu kararı, hem Gönyeli Belediyesi yönetiminin hem de bölge sakinlerinin büyük tepkisini çekti





Gönyeli Belediye Başkanı Benli, konuyu yargıya taşıma kararı aldı. Benli "Siyasi bazı hesaplarla önlerinin kesildiğini düşündüğünü belirtti ve bu projeyi hayata geçirmekte kararlı olduğunu vurguladı



Gönyeli Belediyesi'nin Gönyeli sınırları içerisinde tüm ev ve işyerlerine fiber optik kablo ile haberleşme hizmetlerinin götürülmesi projesi, hükümetin engeline takıldı.

Gönyeli Belediyesi, bölgedeki tüm ev ve işyerlerine fiber optik kablo ile haberleşme hizmetlerinin götürülmesi amacıyla geçtiğimiz Haziran ayında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki almıştı. Alınan yetkiyle birlikte Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan arasında fiber optik protokolü imzalamıştı. 1.3 milyon dolar olan projenin, finansmanı Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacaktı.

Ancak projeyi hayata geçirmek için yapılan çalışmalara UBP-HP hükümeti takoz koydu.

HİÇBİR GEREKÇE SUNMADAN İPTAL KARARI

Hükümet, hiçbir gerekçe ve önerge sunmadan kararı iptal etti. Telekomünikasyon Dairesi ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü; protokole onay kararını veren Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildi.

Hükümetin bu kararı, hem Gönyeli Belediyesi yönetiminin hem de bölge sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

"HİZMET ALMA HAKKIMIZ ENGELLENİYOR"

Gönyeli Belediyesi, iptal kararının ardından yargı yoluna gitme kararı aldı. Gönyeli halkı ise hükümetin bu kararına ateş püskürdü, "Hizmet alma hakkımız engelleniyor " diyerek tepkisini dile getirdi.

Hükümetin bu kararının siyasi olduğu ifade ediliyor. Özellikle iktidarın büyük ortağı UBP kanadının bu projeyi iptal ederek Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'nin önünü kesmeyi hedeflediği iddia edildi.

Ancak üç yıldır bu proje üzerinde titizlikle çalışan Başkan Benli ve ekibinin bu konuda pes etmeye niyetli olmadığı belirtildi.

Gönyeli’de dönüşümün, Kıbrıs adasında örnek bir kent yaratmanın, dijitalleşme projesinin en önemli adımı olan bu projeyi hayata geçirmekte kararlı olan Ahmet Benli, gecikmeli de olsa Kıbrıs'ta bir ilk olacak bu çağdaş proje için tüm engelleri aşma hedefinde.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, hükümetin iptal kararına rağmen, “Eve Kadar Fiber Optik” projesinden vazgeçmediklerini açıkladı.

Benli, söz konusu projeyi hayata geçirmek için hem idari zeminde yani başbakan ve diğer bakanlıklarla temaslarının süreceğini hem de hukuk zemininde mücadele başlatmak üzere olduklarını söyledi.

Sektörleri, işyerlerini, halkı, yani kamuoyunu da bilgilendirip, kamuoyu desteğini de alacaklarını ifade eden Ahmet Benli, “Biz vazgeçmedik, mevcut ihale yürürlüktedir” dedi.

Ahmet Benli, hükümetin iptal ettiği “Eve Kadar Fiber Optik” projesiyle ilgili bilgi verdi.

“BAKANIN VERDİĞİ BİLGİDEN TATMİN OLMADIM”

Söz konusu projenin 25 Şubat 2020’de Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını ve 29 Haziran 2020’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gönyeli Belediyesi arasından protokol imzalandığını anımsatan Ahmet Benli, bu çerçeve “Eve Kadar Fiber Optik” ihalesine çıktıklarını söyledi.

Gönyeli Belediyesi sınırları içindeki konutlara ve işyerlerine fiber optik ağla çağdaş internet sunmak için hazırlanan projenin, ihaleye çıktıktan kısa süre sonra Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildiğini belirten Ahmet Benli, iptal kararıyla ilgili kendilerine bir gerekçe sunulmadığını kaydetti.

Bunun üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı ziyaret ettiğini belirten Benli, bakanın kendisine yaptığı, “yakında ülke genelinde fiber optik kablo döşeneceği için belediyeninkini iptal ettikleri” yönündeki açıklamadan tatmin olmadığını söyledi.

“İPTAL KARARININ HUKUKİ ZEMİNİ YOK, YİM’E DAVA DOSYALIYORUZ”

Ahmet Benli, yıllardır ülke geneline fiber optik kablo döşenmesiyle ilgili projesinin başarılamadığını, büyük sıkıntılar bulunan içinde bulunulan pandemi döneminde bunun hükümet tarafından başarılacağına inanmadığını kaydetti.

Projenin tamamen belediyelerin kaynaklarıyla hayata geçeceğini, hükümetin hiçbir katkı yapmayacağını anlatan Benli, bunun diğer belediyelere de bir örnek olacağını kaydetti.

Benli, ihale yasası gereği bakanlar kurulunun onayı gerektiği bilgisini verdi.

Belediyenin hukukçularının, bakanlar kurulunun iptal kararının hukuki bir zemini olmadığını ve mahkemedeki ilk celsede bu kararın döneceğini söylediklerini anlatan Ahmet Benli, Yüksek İdari Mahkemesi’ne (YİM) sunulmak üzere bir dava dosyaladıkları bilgisini verdi.

Hukukçularının hükümetten iptal kararıyla ilgili yazılı gerekçe talep ettiğini belirten Benli, henüz iptal kararı gerekçesinin yazılı olarak kendilerine verilmediği vurguladı.

Benli, proje iptal edilmezden iki gün önce bakanlar kurulundan projenin devamıyla ilgili kararın kurul gündemine dahi yazıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, iki günde ne olduysa iptal kararı çıktığını kaydetti.

“İPTAL KARARINDA, SİYASİ HESAPLAR OLDUĞUNU DA DÜŞÜNÜYORUM”

Ahmet Benli, “Projenin bakanlar kurulunda iptal edilmesinde siyasi hesaplar var mı?” şeklindeki bir soruya yönelik, “Siyasi küçük hesaplar da olabilir, devletin yapamadığı bir işi bir belediyenin yapacak olmasından kaynaklanan rahatsızlık da olabilir” diye cevapladı.

Siyasi bazı hesaplarla önlerinin kesildiğini düşündüğünü ama bunu kanıtlayamayacağını belirten Benli, “Önemli olan Kıbrıs Türk halkının ve Gönyeli halkının hakkıdır. Halkın hizmet hakkı önemlidir” dedi.

“ZAMAN KAYBETTİREBİLİRLER AMA BİZİ ENGELLEYEMEZLER”

Halkın hizmet almasını engelleyenlerin her zaman kaybettiğini ifade eden Benli, “Halk her şeyi görüyor. Bu proje sekteye uğramış olabilir ama biz bundan vazgeçmedik. Mücadelemiz idari, hukuki ve halk nezdinde devam edecek. Zaman kaybettirebilirler ama bizi engelleyemezler” diye konuştu.

Ahmet Benli, kent genelinde altyapı çalışmaları tamamlandığı zaman, ilerideki tarihlerde kenti yeniden kazmak istemediklerini söyleyerek, planladıkları şekilde internet altyapısını yapmazlarsa ileride kentin yeniden kazılacağını, bunun hem yeni masraf hem de halka rahatsızlık yaratacağını anlattı.

Hem bu nedenle hem de hep ilkeleri olan Gönyeli’ye en iyi hizmet, Avrupa standardında hizmet anlayışı gereği bu projeyi hayata geçirmek istediklerini belirten Benli, “Projenin yeniden hayata geçmesi konusunda umudumuz var. Kesinlikle vazgeçmem ama ben vazgeçsem, halk vazgeçmez. Bu hizmet çağdaş hayatın bir emridir ve yapılacaktır” dedi.

