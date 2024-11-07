“Halkın gündemi meclisteki boş tartışmalar değil”

HP Genel Başkanı Özersay: “Öztürkler'in başkan seçilmesi ne kadar hukuksuzsa meclisteki muhalefetin ilk gün Meclis Başkanı’nın onayı olmadan Özdenefe ile meclisi açması da o kadar hukuksuzdur”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis'in halkın gündeminden ve halkın sorunlarından kopuk kısır bir tartışmayla sürüklendiğini ifade ederek, bunun böyle devam edemeyeceğini kaydetti.

Özersay, şöyle devam etti:

“Bu ülkede bebekler inanılmaz bir ihmal sonucunda öldü ama siyaset Meclis Başkanlığı sandalyesini konuştuğu kadar bu sağlık skandalını konuşmadı. O skandalın sorumluları üzerine, meclisteki koltuk konusu üzerine gittiği kadar gitmedi. Dünya, ABD Başkanı konusunu ve olası etkilerini, politikasını tartışırken, bizde siyaset Meclis Başkanı noktasında çakılıp kaldı.”

Mecliste yaşananların tamamen boş tartışmalardan oluştuğunu, vatandaşın gündeminin bu olmadığını söyleyen Özersay “Halkın gündemi ekonomik olarak yaşadığı sorunlardır. Kamu sağlık hizmetlerinin çökmüş olması, hizmet alamıyor olması, ilaç bulamıyor olmasıdır. Reçetelerin artık çok az eczane tarafından kabul edilmesidir. Bebeklerin öldürülüyor olmasıdır. Eğitimdeki sahte diplomalardır, çocuklarının konteynırlarda eğitim görüyor olmasıdır. Vatandaş meclisteki bu tartışmayı anlamsız bulmaktadır.” dedi.

Özersay, şöyle devam etti:

“Ziya Öztürkler'in başkan seçilmesi ne kadar hukuksuzsa meclisteki muhalefetin ilk gün Meclis Başkanı’nın onayı olmadan Fazilet Özdenefe ile meclisi açması da o kadar hukuksuzdur. Bu yasal bir oturum değildir. Meclisteki muhalefet ‘Meclis Başkanı seçilmemiştir’ diyor. Peki anayasa ne diyor? Yenisi seçilene kadar eski başkan göreve devam ediyor. Bu durumda CTP’ye göre Zorlu Töre Meclis Başkanı’dır. Meclis İç Tüzüğü’ne göre Fazilet Hanım’ın toplantıyı açıp açmayacağını Zorlu Töre'nin karar vermesi gerekiyor Aldılar mı rızasını? Almadılar. Yani baktığınızda hukuksuzluğu önlemek için ana muhalefet bir başka hukuksuzluk yaptı.”

