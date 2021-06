KTOEÖS, hükümete “HP’nin durdurulmasını sağlamaya çalışmakla halkın daha da fakirleşeceğinin farkında değil misiniz?” diye sordu





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı hükümeti eleştirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hükümet edenlerin temel görevinin zorlaşan koşulların aşılmasında halkına yardımcı olmak, planlama yapmak ve yol göstermek olduğunu kaydeden Elmalı “Ne acıdır ki plansızlık ve duyarsızlık had safhaya ulaşmıştır” dedi.

Türk Lirası’ndaki değer kaybına ve hayat pahalılığına işaret eden Elmalı, “HP’nin durdurulmasını sağlamaya çalışmakla halkın daha da fakirleşeceğinin farkında değil misiniz?” dedi

Açıklamasına “Sendika üyelerinin kendi maaşlarından gönüllü olarak yaptırdıkları kesintilerinden vergi almak için çalışma başlatarak yarattığınız huzursuzluğun size karşı güvensizliği arttırdığını görmüyor musunuz?” şeklinde devam eden Elmalı şunları sordu:

“Bir yandan kamusal harcamaların yüksekliğinden şikayet ederken, öbür yandan kamuya münhaliz, sınavsız, torpille ‘Gel sen da başla’ diyerek yandaşlarınızı işe başlatmak, samimiyetsizlik, ikiyüzlülük değil midir? Binlerce işyeri batmışken, on binlerce insan evine götüreceği ekmeğin derdindeyken, saray yapma planları yapmak, halkına sırtını dönmek anlamına gelmiyor mu? Böylesi kriz durumunda harcanacak her kuruşun hesabını yapmak gerekirken ‘boş odaları’ dahi ödeyecek şekilde anlaşmalar yapmak, kamu kaynaklarının düşüncesizce, hesapsızca harcanması demek değil midir?”

Elmalı hükümeti sorunların çözümü için adım atmaya çağırdı.