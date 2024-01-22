“Halkın alım gücünü korumaya devam edeceğiz”

Başbakan Üstel, esnafa 2024 yılı için toplam 150 milyon TL’lik bir finansman paketinin onaylandığını kaydetti ve esnaf başına 5 yıl vadeyle 650 bin TL’ye kadar kredi öngörüldüğünü söyledi

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel yenilenen UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde sosyal konut projeleri başlatacaklarını da kaydeden Başbakan Üstel, hükümetin istikrarı bir şekilde yoluna devam ettiğini ve verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini söyledi.

Kamu çalışanlarına yapılan artışın yanında üreticiye, çiftçiye, sanayiciye de destekler verdiklerini belirten Üstel, asgari ücretten alınan verginin kaldırıldığını, Sosyal Sigorta Prim Desteği'nin ise arttırılacağını söyledi.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, KKTC Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği 2. Dayanışma Etkinliğine katıldı.

Üstel burada yaptığı konuşmada, hükümet çalışmaları yanında, büyük önem verdikleri Isias Davası hakkında mesajlar da verdi. Üstel Başbakanlık çatısı altında dava ile ilgili koordinasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin de talebiyle, davada KKTC’yi savunan hukukçuları ülkemizde misafir ettiklerini söyledi. Üstel, “Yaptığımız toplantıda avukatlarımızla ailelerimizle gelinen durumu gözden geçirdik. Artık gözlerimiz 26 Nisan’da başlayacak bir sonraki duruşmada olacak. Bu dava bizler için, hepimiz için bir onur meselesi… Suçluların hak ettiği cezayı alması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Acılı ailelerimiz yalnız değildir. İsias bizim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak davamızdır. İnanıyorum ki suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu noktada Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur” diye konuştu.

Hükümete geldikleri ilk günden itibaren verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerine vurgu yapan Başbakan, muhtarları da unutmadıklarını söyledi.

ve muhtarların verdikleri hizmeti dikkate alarak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali destek vereceklerini hatırlattı.

2024 yılının, 2023’ten çok daha iyi olacağını bir kez daha vurgulayan Üstel, halkın alım gücünü korumaya ve özel sektörü desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Üstel, esnafa 2024 yılı için toplam 150 milyon TL’lik bir finansman paketinin onaylandığını da kaydetti ve esnaf başına 5 yıl vadeyle 650 bin TL’ye kadar kredi öngörüldüğünü dile getirdi.

Üstel, "Halkımız için canla başla çalışıyoruz. Sektörlerimizin ayakta kalması için destekler vermeye devam ediyoruz. Çalışanlarımızın refahı ve mutluluğu için gerekli artışları yaptık ve yapacağız. Bizim tek derdimiz KKTC'nin güçlenerek yoluna devam etmesi ve insanımızın refahıdır. Bu konuda kararlılığımız istikrarlı hükümetimiz ile birlikte devam edecek ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteği ile yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini de kullandı.



