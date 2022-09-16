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Halkbank KKTC'deki 5. şubesini açtı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Gönyeli'deki şubeleriyle hizmet veren Halkbank'ın Ada’daki 5'inci şubesi olan Karaoğlanoğlu Şubesi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla açıldı

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Halkbank KKTC'deki 5. şubesini açtı
 

HalkbanktAçıklamada görüşlerine yer verilen Osman Arslan, 1978 yılında Lefkoşa şubelerini açarak başladıkları bankacılık faaliyetlerini, bu açılışla beraber bir adım daha ileri taşımakta olduklarını ifade etti.

Arslan, "Esnaf ve sanatkârı, KOBİ’leri ve tüm girişimcileri desteklemek amacıyla faaliyet gösterdiğimiz KKTC’de, 5. şubemiz olan Karaoğlanoğlu ile beraber çalışan sayımızı da 89’a çıkarmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC’de ticari yaşamın gerektirdiği nakdi ve gayri nakdi her türlü finansal ürünü sunmayı amaçladıklarını ve farklı meslek grupları ile sektörlere özel ürün, hizmet ve destek paketleri geliştirmeye devam ettiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Mevcut kredilerimizin toplam büyüklüğü 725 milyon TL civarı olan KKTC’de, 5. şubemiz olan Karaoğlanoğlu Şubemizin de faaliyete geçmesiyle beraber, daha fazla müşterimize temas etme ve yerel çözümlere yakından odaklanma imkânı bulacağız. Halkbank olarak Ada'daki 45. yaşımızı kutlamaya hazırlandığımız bu süreçte de yurttaşlarımızın en büyük destekçilerinden biri olacak, çalışmalarımızda en büyük gücü müşterilerimizden alarak KKTC’yi hep birlikte daha da ileri taşıyacağız."

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