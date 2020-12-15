Bağımsızlık Yolu, Meclis önünde eyleme gitti, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “halka yönelik bir saldırı hükümeti” olarak kurdurulduğu belirtti





Bağımsızlık Yolu, Meclis’te UBP-YDP-DP hükümeti programı okunurken, Meclis önünde açıklama yaptı. “Hodri Meydan” yazılı bir pankart açılarak okunan açıklamada, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin halka yönelik bir saldırı hükümeti olarak kurdurulduğu savunuldu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri MünürRahvancıoğlu tarafından okunan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandığı iddia edilen müdahaleler, UBP Kurultayının yapılmaması, HP’li vekillerin istifa etmesi ve DP içinde yaşandığı savunulan “ayak oyunları” eleştirildi.

Tüm bunların sonucunda UBP-YDP-DP azınlık hükümetinin kurdurulma aşamasına geldiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Bu azınlık hükümeti kökü dışarda bir hükümet olduğu kadar, Kıbrıslı Türk halkının her türlü demokratik, ekonomik, sosyal hakkına da bir saldırı hükümeti olacağının sinyallerini ilk günden vermektedir” ifadelerine yer verildi.

Kablo ile elektrik getirilmesi tartışmalarının da eleştirildiği açıklamada, Enerji işlerinin başına AKSA’nın temsilcisi niteliğindeki bir vekilin getirildiği savunuldu. Halkın, Kıb-Tek’in özelleştirilmesine veya yatırım yapılmayarak zayıflatılmasına karşı olduğunun belirtildiği açıklamada, kablo ile elektrik konusunun salt bağımlılık ilişkisi yaratacak şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Açıklamada, vatandaşlık konusuna da değinilerek, “Vatandaşlık konusu, hak edenin siyasi iradeye minnet etmeden vatandaş olabileceği, hak etmeyenlerin Bakanlar Kurulu kararı ve istisnai vatandaşlık uygulaması ile vatandaş olamayacağı çağdaş bir vatandaşlık yasası ile çözülmelidir. Halkımızın isteği bu yöndedir” denildi.

Pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybına bağlı olarak yoksulluğun arttığının kaydedildiği açıklamada, UBP – YDP- DP Hükümeti’nin emekçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini değil, zenginlerin daha çok kar etmesini hedefleyen bir yönelim içerisinde olduğu savunuldu.

Halkın, “Türkiyeli-Kıbrıslı” - “kamu-özel çalışanı” diye bölünmeye ve bölünerek yönetilmeye çalışıldığının öne sürüldüğü açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun direnmeye devam edeceği belirtildi.

