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“Halka maskaralık yaşatıldı”

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CTP lideri Erhürman, Atun’un da, Sucuoğlu’nun da, Tatar’ın da yanlış yaptığını vurguladı

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“Halka maskaralık yaşatıldı”

 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan süreçte Maliye Bakanı Sunat Atun’un da, Başbakan Sucuoğlu’nun da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da ‘yanlış yaptığına’ işaret etti, ‘Kriz ortamında bu 3 yanlışın halka maskaralık yaşattığını, alınacak kararla ilgili de kimsenin ciddiyetle ve sorumlulukla davranıldığı konusunda ikna edilemeyeceğine vurgu yaptı.
Erhürman’ın sosyal medyadaki açıklaması şöyle:
“Sn. Atun yanlış yaptı. Başbakan kendisiyle çalışmayı istemediğini bu kadar açık biçimde ortaya koyduktan sonra kendisine düşen istifa etmekti.
Sn. Tatar yanlış yaptı. Sn. Sucuoğlu Sn. Atun'un görevden alınmasına ilişkin yazıyı gönderdiğinde, bunu reddetme, bekletme gibi bir yetkisi ve lüksü yoktu.
Sn. Sucuoğlu yanlış yaptı. Bir bakanı görevden alamıyorsa "şartlı istifa" falan sunmaz, ya bakanın görevden alınmasını bekler ya da bekleyemiyorsa doğrudan hükumetin istifasını sunardı.
Üç yanlış bu kadar büyük bir krizin ortasında bir maskaralık yaşattı bu halka. Bu saatten sonra ne karar alırsanız alın ciddiyetle ve sorumlulukla davrandığınız konusunda kimseyi ikna edemezsiniz!”
 
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