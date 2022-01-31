Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki yaşlılar Özok Yurdu'na taşındı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan son gelişmeleri aktararak, konunun bizzat yakın takipçisi olduğunu ve çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Sucuoğlu, “Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu durumun bir daha ortaya çıkmaması için de gerekli tüm tedbirler alınacak ve yaşlı bakımevleri bundan sonra daha sık denetlenip takip edilecektir” dedi.

Sucuoğlu, bugün doktorların bakımevindeki hastaları muayene ederek yeniden ilaç düzenlemelerini yapacağını, Covid-19 testleri tekrarlanarak pozitife dönen hastaların Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yeni açılan Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alınacakları, daha önce pozitif olanların da yine aynı bölüme alınmış olduklarını söyledi.

YURDA NAKİL BUGÜN SAAT 13.00’TE

Sucuoğlu, kontrollerin tamamlanmasının ardından ve Covid yönünden bir rahatsızlığı bulunmayanların ise bugün saat 13.00’te bakımevine giden otobüslerle, en uygun yer olarak tespit edilen, Özok Yurdu’na nakillerinin yapıldığını duyurdu.

BİNANIN TADİLATINA HEMEN BAŞLANACAK

“Bugün nakil işlemi tamamlanır tamamlanmaz binanın tadilat ve onarımına yardımsever ve özverili insanlarımızla birlikte derhal başlanacaktır” diyen Sucuoğlu, bakımevinde kalanların binanın tadilatı tamamlanıncaya kadar devletin güvencesi altında orada kalmaları yönünde gerekli karar üretildiğini de kaydetti.