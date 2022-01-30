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Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetim görevden alındı

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Başbakan Sucuoglu, direktifi ile Vakıflar İdaresi'nin toplantı yaptığını ve söz konusu özel vakıf idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiği bildirildi

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Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetim görevden alındı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetimin görevden alındığını açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, bakımevinde dün yaptığı inceleme ve alınan kararların ardından konuyla ilgili son gelişmeleri Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamaya göre, Başbakan Sucuoglu, direktifi ile Vakıflar İdaresi'nin toplantı yaptığını ve söz konusu özel vakıf idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiğini açıkladı.

“VAKIFLAR DEVRALDI… YARIN BELEDİYEYE DEVREDECEK”

Başbakan Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Talimatımızla, Vakıflar İdaresi bu yaşlı bakım evini devralmış bulunuyor. 31 Ocak Pazartesi günü ise İskele Belediyesi'ne tesisin idaresini devredecektir. Yeni anlayışla, hem yönetimini, hem de yaşlılarımıza yönelik bakım hizmetini, yakından izlemeye devam edeceğiz. Benzeri tesislerimizin denetimlerini de artıracağız.”

Soruna müdahalesinin ardından gün içerisinde, gerek kamu gerekse özel işletmelerle sonuç alıcı bir dizi görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, "Doktor ve hemşire görevlendirmesini yaptık. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğimiz, tarihi geçmiş tüm ilaçlara el koydu ve onların yerine gerekli olan ilaçları tedarik etti. Pazarcılar Birliğimiz ile görüştük. Gerekli erzak tedariki hemen sağlanıyor. Süt ve temel gıda ihtiyacı da giderilmiştir" diye konuştu.

Başbakan "İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yardıma hazır olduklarını belirtmiştir. China Bazaar işletmemizin sahibi Mazhar Bey, bize ulaştı. İnşaat işlerini üstlenmiştir. Mimar ve mühendislerimiz, ziyaretimden hemen sonra Bakımevine gidip, inceleme yapmıştır. Bir daha böyle olayın yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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