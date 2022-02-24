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Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi’nde çalışmalar başladı

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Müteahhitler Birliği’ne devredilen Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi için çalışmalar başladı

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Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi’nde çalışmalar başladı

Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım eviyle ilgili teknik çalışmaların başladığı, fizibilite çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanmasıyla yapım, tadil ve tamirat işine başlanmasının hedeflendiği açıklandı.
Kötü fiziki yapısı ve yaşlıların mağduriyeti nedeniyle gündeme gelen, keşif ve fizibilite çalışmaları için önceki gün Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne devredilen Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi ile ilgili açıklama yapıldı.
KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, binayla ilgili teknik çalışmaların başladığını, fizibilite çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanmasıyla yapım, tadil ve tamirat işine başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Söz konusu binanın yeniden dizayn edilmesi gerektiğini kaydeden Bekiroğlu, “Yaşlı bakım evi diye gittiğimiz yerde yaşlı yoktu, bakım yoktu, evin kendisi de yoktu. Bu kamuoyunun vicdanını yaralayan, duyarsız kalamayacağımız bir konu” dedi.
Binanın en önemli sorununun çatı olduğunu kaydeden, teknik diğer sorunlara da değinen Erdoğan Bekiroğlu, “Çatı örtüsü acilen değişecek, tüm bina soyulacak, yıkılma tehlikesi var mı diye çelik yapı kontrol edilecek” dedi. 
Bekiroğlu, binanın elektrik sisteminin çöktüğünü, hem elektrik hem de suyla ilgili sorunun çözümü için ilgililerle görüştüklerini de belirtti. 
KTİMB’nin Lapta’da bir yaşlı bakım evi projesi olduğunu ve bununla ilgili önceki hükümette protokolün yenilendiğini söyleyen Bekiroğlu, “1 yıl içinde Lapta’da bir yaşlı bakım evi yapmakla ilgili bir protokolümüz var ve de yapacağız” dedi.
KTİMB’nin Lefkoşa’da da bir yaşlı bakım evi projesinin olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birliği modeli geliştirdiklerini ancak sürecin pandemi nedeniyle yavaşladığını aktaran Bekiroğlu, Sınırüstü’ndeki projenin tamamlanmasıyla KTİMB’nin yeniden Lefkoşa’daki yaşlı bakım evi projesine yoğunlaşacağını da söyledi.
 
 
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