Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, PCR ve antijen testlerinin ücretli yapılmasının halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu savundu.



Rogers, şunları kaydetti:

“Bu ekonomik darboğazda parası olmayanın artık test de yapamayacağı bu yeni karar, halk sağlığına yeni bir tehdit oluşturacaktır. Bakanlar Kurulu kararına bakarsan sebep kamu maliyesi ama göz ardı ettikleri konu şu ki eğer ekonomi bahanesiyle bu salgını yönetmemekte ısrar ederlerse, bu kötü yönetim kapanma riskini artırarak hem sağlık hem ekonomi açısından ülke olarak hep beraber kaybetmemize sebep olacaklardır.”

