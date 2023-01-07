Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aylardır ilaç tedariki sıkıntısı yaşanıyor.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan ilaç sorunu 2023’e de taşındı.
Son haftalarda bu sıkıntı had safhaya ulaşmış durumda...
Türkiye’de ilaç sanayisi döviz krizi sebebiyle üretim kapasitesini düşürürken, orada yaşanan kıtlık buraya da yansıdı. Üretimin azalması nedeniyle KKTC’deki ecza depoları ithal izni alamazken, eczanelerde antibiyotik, ağrı kesici, tansiyon, göz damlası başta olmak üzere birçok ilaç bulunmuyor. Sorunun kısa sürede çözülmesi halinde ilaç piyasasının normale dönmesi için uzun bir süre gerekiyor.
Eczanelerde biten ilaçların yerine yenisi koyulamıyor, vatandaş aradığını bir türlü bulamıyor.
Konuyla ilgili konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, neredeyse hiçbir ilacın artık eczanelerde bulunmadığını belirterek aylardır bu sorunla boğuştuklarını kaydetti.
Türkiye ile ithalat izinlerinin yenilenmesi gerektiğini, bunun içinde depolardaki ekranların çalışması gerektiğini belirten Tekiner, bu ekranların çalışmadığından izinlerin yenilenmediğini ve ilaç tedariki yapılamadığını kaydetti.
Ülkede çok ciddi anlamda ilaç sıkıntısı bulunduğunun altını çizen Tekiner, “Vatandaş aradığı ilaçların hiçbirini bulamıyor. Biten ilaçların yerine yenisini koyamıyoruz. Halk sağlığı ciddi tehlike altında” dedi.
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