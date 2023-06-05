“Halk olarak bir mesaj verilmeli”

CTP lideri Erhürman, ara seçimde, bütün yaşananlarla ilgili halk olarak bir mesaj verilmesi gerektiğini belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ve bazı milletvekilleri, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, memlekette çok büyük sıkıntılar olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntıların, herkesin belini bükmeye başladığını kaydetti.

Ara seçim sürecini aktaran Tufan Erhürman, iddialarının, 18 milletvekilini 19 yapmak olmadığını belirtti. Ara seçimde, bütün yaşananlarla ilgili halk olarak bir mesaj verilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Sandığa oyumuzu atarken bir şey söylemiş oluyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, ‘bütün yaşananlardan mutluyum, mesudum’ ise, vereceğimiz oyu o yönde belirlememiz lazım. ‘Biz buna layık değiliz’ diyeceksek de oyumuzu vereceğimiz yer başkadır. Bir şeyin artık değişmesi gerektiğini, gidişatın iyi olmadığını, bu bir milletvekilliği seçimi de olsa, bir mesaj verilmesi gerektiğini, değişim buradan başlamalı mesajı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Bu seçimin isimler arasında bir seçim olmadığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının mesaj vereceği bir seçimdir. Vizyon üzerinden mesaj vereceği bir seçimdir. Kendi yurdumuzda talebi bile belirleyemez duruma geldik. Ne ev fiyatları, ne araba ne de marketteki fiyatlar bizim alım gücümüze göre belirlenmiyor artık. Bu gidişata dur dememiz için işaret seçimidir. Bu işaretin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ise konuşmasında, meslek hayatı boyunca, esnafın da işçinin de emeklinin de sesi-soluğu olmaya çalıştığını ifade etti.

Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edeceğini belirten Özuslu, şunları kaydetti:

“Bu ülkede ve bu dünyada yaşayan herkesin derdi gailemizdir. Çalışanın, üretenin, hukuka uygun davranın yanında olacağız. Kuralsızlık çok büyük felaketlere yol açıyor. Milletvekilliği bir meslek değildir, amaç için seçilirsiniz. Bütün görevler gelip geçicidir. 32 yıllık mesleki birikimimi, bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları, o mecrada da gündeme taşıyacağım.”

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, önceki gün Çatalköy ve Cihangir’de düzenlenen festivallere katılarak, yurttaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan CTP heyeti, önceki gün Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı da ziyaret etti

