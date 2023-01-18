Halk kendini etkisiz hissediyor

CMIRS’ın yaptığı ankete göre, ülkede vatandaşların yüzde 42.29’u “Kıbrıs sorunu” üzerinde; 44.89’u ise “siyaset” üzerinde etkisiz hissediyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının Aralık 2022 sonuçlarını açıkladı. CMIRS’ten yapılan açıklamaya göre, telefon anketi şeklinde yürütülen çalışma kapsamında 500 kişi ile görüşüldü.

Ankete göre, vatandaşın neredeyse yarısı, siyasi iradenin kendisinde olmadığını düşünüyor.

Ankete katılan yurttaşların yüzde 42.29’u “Kıbrıs sorunu” üzerinde; 44.89’u ise “siyaset” üzerinde etkisiz hissediyor.

Ankete göre, vatandaşın neredeyse yarısı, siyasi iradenin kendisinde olmadığını düşünüyor. Ankete katılan yurttaşların yüzde 42.29’u “Kıbrıs sorunu” üzerinde; 44.89’u ise “siyaset” üzerinde etkisiz hissediyor…

Araştırmada, KKTC’nin demokrasi puanı da ölçüldü.

“Ölçülmeye başlandığı günden itibaren düşmeye devam ettiği” ifade edilen KKTC’de demokrasinin işleyişi puanı, Aralık 2022’de 4.09 olarak belirlendi. Mart 2021’de demokrasi puanı 4.91 olan KKTC; Haziran 2021 anketinde ise 3.74 puan almıştı.

Araştırmaya göre halkın yüzde 91.74’ü “ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini” düşünüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkenin en önemli sorunu ekonomi. Sıralamada, ilk üç sıraya da ekonomik sorunlar yerleşti.

Ankete katılanların yüzde 84.14’ü 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını belirtiyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 88.14’ü ise ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

CMIRS anketinde, katılımcılara “yolsuzluğun yaygın olup olmadığı” da soruldu; katılımcıların yüzde 75’i, “ülkede yolsuzluğun yaygın olduğu” yönünde görüş belirtti. Ankette, katılımcıların yüzde 67.8’i ise “ülkede herkes yasalar önünde eşit muamele görür” cümlesine katılmadığını belirtti.

