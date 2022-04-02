Halk isyanı

Ekonomik sıkıntılar, art arda yapılan zamlar ve yoksullaşmaya karşı hükümetin kayıtsız kalması ortak bir tepkiye dönüşerek sokağa taştı, binler sokakları doldurdu, Başbakanlık önüne sığmadı



Murat ASLAN

Birçok sendikanın zamlara karşı düzenlediği “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi dün Başbakanlık önünde yapıldı. Eyleme sendikalar yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Ev hanımından, esnafına, işçisinden emekçisine binlerce kişi Başbakanlık önünde 'zamlara hayır' demek için bir araya geldi.

Kalabalık, Bakanlıkların olduğu sokağı doldurdu, binler sokağa sığmadı. Kalabalık neredeyse Başbakanlık binası önünden Başbakanlık trafik ışıklarına kadar uzadı.

Sendikaların genel grev uyguladığı dün binlerce çalışan eylem yaptı. Birçok kamu iş yerinde, belediyelerde ve hastanelerde grev ve eylem nedeniyle hizmetler aksadı.

Ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi ile Lefkoşa dün son yılların en büyük eylemine sahne oldu. İsyan sokağa taştı, binler 'artık yeter' demek için Başbakanlığın kapısına dayandı.

Sendika binaları önünde toplanan binlerce eylemci, pankartlarıyla ve sloganlarla farklı kollardan Başbakanlık önüne yürüdü.

Polis hem güzergahlarda, hem de Başbakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Özellikle Meclis ve Başbakanlık önüne onlarca polis ve bariyer dizildi.

Başkent Lefkoşa'nın farklı noktalarında toplanan örgütler ve gruplar saat 11.30'da Başbakanlık önünde buluştu.

Başbakanlık önüne miting için büyük sahne kurulurken, Başbakanlık önüne toplanan binlerce kişi “Toplumsal Yok oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” dedi.

Başbakanlık önü, 'Birlik, mücadele, dayanışma', 'Susma, sustukça sıra sana gelecek', 'Hükümet istifa' sloganları ile inledi.

Emek, ekmek ve var oluş kavgası verildiği vurgulanan eylemde müzik eşliğinde, alkışlarla miting alanına giren sendikalar, anons edilerek selamlandı.

Eylemde "birlik mücadele dayanışma", "vur vur inlesin Hükümet dinlesin" sloganları atıldı.

'Bir ihtar' olarak nitelendirilen eylemde Hükümet istifaya çağrıldı.

Başbakanlık önüne kurulan sahnede sendika başkanları sırasıyla konuşma gerçekleştirdi. Eylem, sendika başkanlarının konuşmaları ve müzik dinletisinin ardından olaysız şekilde sona erdi.

Mitinge sivil toplum örgütleri, meclisteki muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkıp Partisi’nin (HP) de aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ile bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.



