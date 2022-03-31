“Halk elektrik kesildiğinde Arıklı’yı arasın”





KTÖS Başkanı Şener Elcil, EL-SEN’nin “yatırım yapılmazsa ülke karanlıkta kalacak” diye yıllardır eylem yaptığını herkesin anlaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların her akşam kesilen elektrikten EL-SEN’i sorumlu tuttuğunu dile getiren Elcil, “EL-SEN yıllardır yatırım yapılsın karanlıkta kalınmasın diye eylem yapıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Eğer halk elektrik kesildiğinde birilerine kızacaksa, TC Elçisine, Cumhurbaşkanına, başbakana, maliye bakanına ve ülkeye kirli yakıt getirerek santrallersin bozulmasına sebep olan Arıklı’yı arasın” diye konuştu.

