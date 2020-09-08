Halk can derdinde, siyasiler oy derdinde

Mağusa esnafı, siyasilere tepkili: "Ne normal zamanda ne de sıkıntılı zamanımızda çarşıya inmeyen siyasi arkadaşlarımız, sırf seçim arifesidir diye de çarşıya gelmesinler"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala seçimde yarışacak adaylar kapı kapı, sokak sokak, şehir şehir dolaşırken, pandemi süreci nedeni ile halk yaşadığı zorlu günlerin, geçim sıkıntısının gailesini çekiyor.Kıbrıs Postası cumhurbaşkanlığı seçimi için Mağusa halkının nabzını tuttu, halkın seçimle ilgili düşüncelerini dinledi.Bölgede, Suriçi esnafının yanı sıra bölge halkının büyük bir çoğunluğu siyasilere güvenlerinin kalmadığını belirterek, seçimin zamanlamasının da yanlış olduğunu dile getirdi.Vatandaş, salgın nedeni ile seçimi pek de umursamıyor, tek dertlerinin bu süreçte geçim olduğunu ifade ediyor.“KKTC’de yaşayan bir Kıbrıslı olarak siyasilere inancım sıfır. Toplumla ilgilendiklerine dair hiç bir şey söyleyemeyeceğim. Tek bilmeleri gereken bir şey var ki yaşam, politikacıların çevresinde dönmüyor. Toplumu siyasetten nefret etme noktasına getirdiler. Siyasilerin hiç birini görmek dahi istemiyorum. Siyaset dünyanın her yerinde topluma hizmet için vardır, buradaki sadece toplumu sömürmek için. Bu dönemde insanların düşünmeleri gereken bir nokta var; Devlet, insanı için mi yoksa insan Devleti için mi olmalıdır? bunu herkes düşünsün”“Çarşının durumu içler acısı ve esnaf çok kötü durumdadır. 5 dükkandan 4’ü kepenk indirdi. Seçim arifesidir diye hala daha siyasilerimiz oy toplamak için çarşıya gelirler. Hiçbir esnaf bu siyasi arkadaşları gördüğünde mutlu olmuyor. Ne normal zamanda ne de sıkıntılı zamanımızda çarşıya inmeyen bu siyasi arkadaşlarımız, sırf seçim arifesidir diye de çarşıya da gelmesinler. Esnafı daha fazla üzmesinler. Onlar gelince esnaf görüşmek istemediği için dükkanlarını terk etmek zorunda kalıyor.”“Tüm dünyanın olduğu gibi covid-19 ile mücadele ettiğimiz ve ağır bedeller ödediğimiz bu dönemde seçimin yapılması çok gereksiz bir karar. Seçim için ayrılan bütçe, hala bir standarda oturtamadığımız sağlık alanına aktarılabilirdi. Bu seçim Kıbrıs Türk halkına çok pahalıya mal olacak. Madem illa ki yurt dışından gelenler olmadan ekonomi düzelmeyecekti, Venedik zamanında olduğu gibi limanlara ve havaalanına karantina merkezleri yapılması için bu bütçe harcanabilirdi. En azından halkın arasına karışmadan ve yerel vaka bulaşı olmadan bu salgını atlatabilirdik. Bu süreyi de halihazırda var olan Cumhurbaşkanı’nın süresini uzatarak atlatabilirdik. Madem illa ki seçim yapmak istiyorlar, seçilecek olan cumhurbaşkanının Kıbrıs Türk halkının hakkını savunmasını istiyorum. Din ile laikliği birbirine karıştırmasınlar istiyorum.”“Bu süreçte seçimin yapılmasının çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Halk can derdinde, siyasiler oy derdinde. Bu süreç onlar için halkı ne kadar düşündüklerini göstermeleri için bir fırsattı ki seçimde oy alabilsinler ancak onlar yine bizleri yanıltmayıp sadece kendilerini düşündüklerini bir kez daha bizlere gösterdiler. Bizler halk olarak seçilecek cumhurbaşkanının halkını, toplumunu, ülkesini düşünmesini istiyoruz. Ekonomik çarkın düzelebilmesi için atılacak adımların dünya konjektörüne göre belirlenmesini istiyoruz. Mantıklı ve verimli kararların verilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanı halkına güven vermeli. Kıbrıs Türk halkının hakları gözetilerek adil bir çözüm sağlamasını istiyoruz. 40 yıldır bu böyle gitti diye, bir 40 yıl daha bu böyle gidemez. Vatandaşın refahı için, verdiğimiz vergi ve emeğin insan olarak hakkımızı ve hak ettiğimiz hizmeti almak istiyoruz.”