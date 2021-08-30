“Halk bir an önce silkinip kendine gelmeli”

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Erden Aşardağ, korona virüs konusunda “Halkın bir an önce silkinip kendisine gelmesi gerek yoksa yarın yüz yüze eğitim sistemine geçildiğinde okullar çok kısa sürede yeniden kapanacak” dedi





Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen artış ve artan ölümler insanları endişeye sokuyor.

Özellikle önümüzdeki ayların kış ayları olması ve vakaların daha da artacağı senaryosu akıllara gelince pandeminin gidişatının hiç de iyi olmadığı açıkça ortada.

Pandemi sürecinin nasıl ilerlediğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzm. Dr. Erden Aşardağ, Kovid-19’a yakalanan hastaların hastaneye sevkinde gecikme yaşandığı için Delta varyantlı koronavirüs hastalığındaki şiddet nedeniyle hastaların direkt olarak evden Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edildiğini anlattı.

Aşardağ, Temas Takip ekibini desteklemek için elemana ihtiyaç olduğunu ancak bu konunun kesinlikle gündemde olmadığını söyleyerek, kendisinin şu an evden takip ettiği Kovid-19 vakaları olduğundan bahsetti.

İnsanların Sağlık Bakanlığı Temas Takip ekibine ulaşamadıklarının altını çizen Aşardağ, hekimlerin gönüllü olarak bireysel takip ettiği vakaların olduğunu ifade etti.

Aşardağ, “3-4 gün aranmayan pozitif vakalar var ve kimi vakalar evde beklemek yerine dışarıya çıkıyor. Karantina sürecinde olan veya Güvende Kal uygulaması aracılığıyla bileklik sisteminde olan kişilerin takibi yapılamıyor” diyerek, halkın çoğunluğunun toplu alanlarda çekinmeden bulunmayı ve mesafe kurallarını görmezden gelmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Hâlbuki bu süreçte insanların olabildiğince tenha alanlara gitmeleri ve sadece en yakınlarıyla görüşmeleri gerektiğine değinen Aşardağ, bu hususta işletmelere büyük görev düştüğünü çünkü mesafe kuralına göre bir oturma düzeni hazırlaması gerektiğini belirtti.

Aşardağ, çözümün kapanma olmadığını da ekleyerek, “Herkesin kendi tedbirlerini almaya ve uygulamaya devam etmesi şart. Halkın bir an önce silkinip kendisine gelmesi gerek yoksa yarın yüz yüze eğitim sistemine geçildiğinde okullar çok kısa sürede yeniden kapanacak” dedi.

Günlük rutininde hastalarından öksürük ve ateş şikayetleriyle kendisine ulaştığından söz eden Dr. Aşardağ, çoğunun Kovid-19 çıktığını ifade etti.

Öte yandan, salgın yönetiminde anayasanın birinci maddesinin aşı olmaktan geçtiği bilgisini veren Dr. Aşardağ, esas önemli olanın aşılandıktan sonra kişilerin özgüveninin artmamasını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Ben aşılıyım, bana bir şey olmaz. Başkasına da bulaştırmam diye bir şey yok” dedi.

