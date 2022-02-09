Halil Falyalı suikastı sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hareket

Türkiye'deki bir web sayfası olan SolTV yayınladığı bir haberle Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili Sedat Peker'in bir hareketine dikkat çekti.

Haber şöyle:

"Ülkücü mafya Sedat Peker'in videolarında adının geçmesiyle tanınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Falyalı ise burada öldü.

Sedat Peker'den dikkat çeken hareket

Videolarında Halil Falyalı'nın ismini birçok kez geçiren Sedat Peker, olayın ardından gazeteci Yılmaz Özdil'in konuyla alakalı yaptığı bir paylaşımı beğendi.

Söz konusu paylaşımda Yılmaz Özdil, Sedat Peker'le ilgili olarak "Tecrit etmeye çalışarak, sansürlemeye çalışarak, yok sayarak, müebbet hapisle filan meseleyi kapatmaya çalışıyorlar ama… Açıl susam açıl misali, sihirli mağaranın kapısını artık kapanmayacak şekilde araladı, kırk haramilerin sakladığı çalıntı hazine açığa çıktı!" ifadesini kullandı.