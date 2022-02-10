Halil Falyalı cinayetinde 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile iki adamı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.