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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in, KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Sedat Peker'in akrabası Metin Süs ile görüştüğü öğrenildi.

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Sedat Peker'in akrabası Metin Süs ile görüştüğü öğrenildi.

Üniformalı çete olarak bilinen ''Söylemez Kardeşler'' suç örgütünün elebaşı Mustafa Söylemez, olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a gelmişti.

Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anlarMustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anlar

Söylemez'in, Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

Mustafa Söylemez'in, Metin Süs'ün telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i arayarak bilgi verdiği belirtildi.

Mustafa SöylemezMustafa Söylemez

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in avukatının, Metin Süs’ü arayarak bilgilendirdiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında katil zanlısı Mustafa Söylemez tutuklanmış, Metin Süs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mustafa Söylemez ve Sedat Peker'in akrabası Metin Süs (sağdan sola)Mustafa Söylemez ve Sedat Peker'in akrabası Metin Süs (sağdan sola)
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