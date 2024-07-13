banner913
banner932
20 Temmuz tören provası nedeniyle yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın büyük bölümü trafiğe kapatılacak
20 Temmuz tören provası nedeniyle yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nın büyük bölümü trafiğe kapatılacak
10 0
"İtibar sarsıldı"
28 0
 
"Bu bütçeyle okullarda güçlendirme yetmez"
31 0
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
18 0
En çok yağış Girne bölgesine düştü
En çok yağış Girne bölgesine düştü
25 0
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
22 0
Sokak ortasında rezalet!
Sokak ortasında rezalet!
35 0
banner1032

Halı, tellerin üzerine uçtu

banner1020

banner974
Halı, tellerin üzerine uçtu
banner971
Ülkemizde sık sık meydana gelen şiddetli rüzgar zarara yol açmaya devam ediyor.
Gönyeli Atatürk Caddesinde bir apartmanın balkonunda asılı bulunan halı rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin üzerine düştü.
Halıyı oradan almak yine gece gündüz çalışan Kıb-Tek ekiplerine kaldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.