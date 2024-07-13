Halı, tellerin üzerine uçtu

Ülkemizde sık sık meydana gelen şiddetli rüzgar zarara yol açmaya devam ediyor.
Gönyeli Atatürk Caddesinde bir apartmanın balkonunda asılı bulunan halı rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin üzerine düştü.
Halıyı oradan almak yine gece gündüz çalışan Kıb-Tek ekiplerine kaldı.
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