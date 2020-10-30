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Hala Sultan’da Mevlid-i Nebi programı

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Mevlit Kandili nedeniyle Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Hala Sultan’da Mevlid-i Nebi programı
 
 
Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, önceki gece Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Dairesi iş birliğiyle önceki akşam Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
TRT 1 ve Diyanet TV'de canlı yayınlanan programa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Akşam namazı sonrası, sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve İslam alemi için dualar edildi.
TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada, "Hazreti Adem'den beri hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa getirdiği değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan, sünnetiyle bizlere rehberlik eden sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Dünyanın her yerinden, ekranları karşısında yüreğinde peygamber aşkı ve dilinde salat-u selamla bu mübarek gecemize iştirak eden bütün kardeşlerimizden Rabbim hoşnut ve razı olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, bu yıl Mevlid-i Nebi münasebetiyle "Peygamberimiz ve Çocuk" konusunu etraflıca ele aldıklarına işaret ederek, "Çocuklarımız Allah'ın bize emaneti, dünyanın neşesi, hayatın bereketi, neslin devamı ve geleceğin teminatıdır." diye konuştu.
Program sonrası, camiye gelen vatandaşlara yemek ikram edildi.
 
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