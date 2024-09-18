Hala Sultan Tekkesi'nde Mevlit Kandili Coşkusu Yaşandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Hala Sultan Tekkesi ziyaretleri Mevlit Kandili’nde de yoğun katılım ile gerçekleşti.

Metehan Sınır Kapısı’ndan hareket eden 600 kişilik grup, Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi’ne ulaştı.Böylesine özel bir günde Hala Sultan Tekkesi’nde bulunmanın mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, türbeyi gezerek ibadetlerini yerine getirdiler.Hala Sultan Kimdir?Larnaka yakınındaki Tuz Gölü kıyısında, türbesi ve adına yapılmış külliyesi ile bilinen ve Hala Sultan olarak tanınan Ümmü Haram bint Milhan'ın adı, bazı kaynaklarda er-Rümeysá veya el-Gumeysâ olarak belirtilmektedir.Buhari’de yer alan Hadis-i Şerif’e göre peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), rüyasında Hala Sultan’ın birincilerden (deniz gazilerinden) olacağını ve deniz seferine katılacağını görmüştür.Hala Sultan, 648-649 yılları arasında Kıbrıs’a düzenlenen ilk deniz seferinde yer almış ve Akka limanından Kıbrıs’a hareket etmiştir. Deniz seferi esnasında yaya yürüyemeyecek kadar yaşlı olan Hala Sultan, Larnaka’da şu anda türbesi bulunan bölgede katırdan düşerek şehiden vefat etmiş ve orada toprağa verilmiştir.Osmanlı donanması Akdeniz'e açılırken Larnaka hizasına geldiklerinde üç top atışıyla Hala Sultan'ı selâmlarlardı. Tüm İslâm dünyasında, Türk dünyasında ve özellikle Kıbrıslı Türkler'in gönlünde yoğun bir Hala Sultan sevgisi vardır.Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethinden sonra, buraya türbe ve cami yapılarak Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra önemli ziyaret mekânlarından biri haline gelmiştir.