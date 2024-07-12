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Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi

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Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
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Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenledi.
 
Program çerçevesinde, Lefkoşa’da bulunan Hala Sultan Camii'nde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi, programın ardından cuma namazı kılındı.
 
Programa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar ve vatandaşlar katıldı.
 
Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunurken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.
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