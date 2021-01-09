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Hala inanmak istemiyorum”

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Geçitkale’deki cinayetin görgü tanığı İbrahim Gamar, yaşadıklarını anlattı: “Hala inanmak istemiyorum. Şok içindeyim. Ben eve girdiğimde anne ve baba yatak içerisinde ölü vaziyetteydiler”

Hala inanmak istemiyorum”
 
Geçitkale’deki cinayetin görgü tanığı İbrahim Gamar, yaşadıklarını anlattı.
Sabaha yakın saat 03.00 sıralarında evin kapısının şiddetli bir şekilde çaldığını anlatan Gamar, üç kişinin hayatını kaybettiği Çobanoğlu ailesinden büyük oğlan Eralp Çobanoğlu’nun kapıda “Beni kurtarın, beni evinize alın” diye yalvardığını söyledi.
Olay yerine koşan, cinayetin ilk görgü tanıklarından Gamar, yaşadıklarını şöyle anlattı:
 “Sabah 3’ü geçmişti saat. Bizim kapının şiddetli bir şekilde çalındığını duydum. Hanımla beraber koşarak gittik. Ben açtığımda şoka uğradım. Kapımızı ailenin büyük oğlu Eralp çalıyordu. Kapıyı açtık, Eralp ‘Amca koşun koşun kurtarın beni.. Çınar bana ateş etti, koşun bakın kendine de bir şey yaptı galiba’ diyordu… ‘Beni evinize alın’ diyordu. Eralp’i eve aldık. Ben de hemen evlerine girdim. Herhangi bir silah sesi duymadım. Eve girdiğimde çocuğu (Çınar’ı) oturur vaziyette buldum. Hemen 112’yi ve polisi aradım. 03.16’da 112’yi, bir dakika sonra polis karakolunu aradım. Ambulans geldi, ambulans şoförü benden yardım istedi. O ana kadar ben bir şey anlamadım. Anne baba hayatını kaybetmişti ancak Çınar Çobanoğlu hayattaydı. Ben kendisini bulduğumda yatakta oturur vaziyette yere doğru eğilmişti. Ambulans geldiğinde Çınar’ı sedyeye taşıdık, o an onun da vurulduğunu anladım. Çünkü çocuk kanlar içindeydi.
Hala inanmak istemiyorum. Şok içindeyim. Ben eve girdiğimde anne ve baba yatak içerisinde ölü vaziyetteydiler”
 
 
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