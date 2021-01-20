Hal Yasası unutuldu

Gerek ülkemizde üretilen sebze ve meyvelerin pazarlanması, gerekse ithal sebze meyvelerin kontrolü için üreticilerin, toptancıların ve ithalatçıların yıllardır beklediği Hal Yasası’nın bir türlü yasalaşamaması sıkıntı yaratıyor



Necati KÜLAHLILAR

Ülkemizin değerli işadamı ve sebze-meyve ithalatçılarından biri olan Halil Kasap Pazarlama Ltd. Direktörü Halil Kasap, yıllardır bekledikleri Hal Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesi için hükümet yetkililerine çağrı yaptı.

Yeni kurulan üçlü azınlık hükümetinin ivedi bir şekilde Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesi için çalışma yapmasının hem toplum için hem toptancı ve üreticiler için çok önemli olduğunu vurgulayan Kasap, yasanın sebze meyve sektöründe yeni bir çağa yelken açacağının aşikar olduğunun altını çizdi.

“Hükümetteki yetkililerimizden süratli bir şekilde Hal Yasasını KKTC gerçeklerine göre tasarlanmasını bekliyoruz. Ama şu anki tartışılan hal yasası Türkiye şartlarına göre tasarlanmıştır” diyen Halil Kasap ülkemizdeki hem toptancılar hem üreticilere uygun ülke gerçeklerine göre bir yasa yapılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

İTHAL ÜRÜNLER İÇİN LİMANLARA LABORATUVAR KURULMALI

Halil Kasap, meyve ve sebze ihtalatı yapanların bir diğer önemli sıkıntısının ise limanlarda laboratuvar olmayışı olduğunu vurgulayarak “İthal ettiğimiz ürünler limanlara laboratuvar kurulup daha ivedi bir şekilde kontrolden geçirilerek sonuçlandırlması şarttır” dedi.

“Devletimizin sektörle görüşüp hem toptancı hem üreticilerle güzel istişare kurup gerçek sorunlara memleketin şartlarında çözüm üretmesini bekliyoruz” diyen Kasap, herşeyin söylemde kalamamasını beklediklerini sözlerine ekledi.



