Haksız kazanca göz yumuluyor

Bazı hurdacılar faturasız iş yapıyor, haksız kazanç sağlıyor





Ülkemizde bazı hurdacıların devlete vergi vermemek için ‘ayak oyunları’ yaptığı iddia ediliyor.

Özellikle Güney Kıbrıs’tan çalınan araçlar, kuzeye getirilip değerli parçaları sökülüyor ve oto parçacılarına satılıyor. Parçalardan kalanlar da para karşılığı hurdacılara veriliyor. Hurdacılar bu parçaları presleyip balta haline getirirken bu işlemler karşılığında fatura kesilmiyor.

Bu işlemlerde devlete vergi verilmezken haksız kazanç da sağlanmış olunuyor.

Öte yandan yine bankaya borcu olan araçların bankanın aracı alıp açık artırmada satmaması için hurdacılara satış yapılıyor. Bu işlemler yapılırken gereken tutanak ve fatura kesilmiyor ve polis de çalıntı araçlara ulaşamıyor.

İhracatta en büyük kalemi tutan hurda işinden bazı kişilerin devleti büyük kayba uğrattığı biliniyor.

Bu çerçevede hurdacıların ilgili birimler tarafından denetime tabi tutulması için çağrı yapılıyor.

