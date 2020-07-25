Haksız algıyla mücadele etmek için birleşip çalıştığımızı söyleyemem

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki üniversitelerin rektörleriyle güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini kaydederek, KKTC’de yıllardır turizm ve yükseköğrenimin lokomotif sektör kabul edildiğini ve bu sektörlerin kendi kaderine terk edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirtti.





Yıllar içerisinde atılan adımlarla bu sektörlerin belli noktalara taşındığını ifade eden Çavuşoğlu, bu yıl meydana gelen kriz nedeniyle tüm sektörlerin büyük uğraşlar verdiğini vurguladı. Çavuşoğlu, yükseköğrenimin dünyaya hizmet eden ve KKTC’nin ambargolarını kıran bir alan olduğunu hatırlatarak, 2010’da görevde olduğu dönemde de 45 bin civarında öğrenci olduğunu ancak her yıl bu sayının bin düştüğünü bu nedenle bir dizi çalışma ve ortak projeyle sorunları çözdüklerini ve 5 bin civarında artan öğrenci sayılarıyla 60 bin olan hedeflerini aştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, sonradan konulan 100 bin hedefine yaklaşmaya başladıkları sırada sayılarda yeniden bir düşüş yaşanmaya başladığını, çoğalan öğrenci sayısıyla birlikte üniversite adası konseptinde üniversitelerin ekonomik kalkınmaya da katkı sağladığını belirtti.

“Gerçekleri de konuşmak lazım. Maalesef yurt dışında ülkemizle ilgili haksız algı oluşturuldu, bununla mücadele etmek için birleşmek, Kıbrıs üniversiteleri olarak gücümüzü ortaya koyup engelleri aşmak anlamında çalışma yaptığımızı söyleyemem” diyen Çavuşoğlu, yeniden göreve geldiği dönemde tekrardan üniversitelerin sorunlarını çözmek için YÖDAK ve diğer ilgili kurumlarla çalışarak YÖK ve diğer konularla ilgili sorunları çözme yoluna gittiklerini ifade etti.

“’ÜNİVERSİTE ADASI KIBRIS’ YERİNE ‘ÖĞRENCİ DOSTU ADA’”

Geçen yıllardaki kayıpları minimize etmek için uğraşırlarken, pandeminin ortaya çıkmasıyla, salgın riski, seyahat sınırlamaları ve ekonomik kayıpların etkisiyle öğrencilerin geliş gidişiyle ilgili sıkıntıların baş gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, sonrasında bir araya gelerek, YÖK’ten ve diğer kurumlardan taleplerini ilettiklerini ancak kendilerinin de neler yapabileceğini konuşarak, ‘üniversite adası Kıbrıs’ konseptinden vazgeçerek, yanlış algının da ortadan kaldırılması amacıyla “Öğrenci Dostu Ada” konseptine geçerek tüm sektörlerle birlikte adım atmaya karar verdiklerin vurguladı.

Sektörlerle temas ederek destek talep ettiklerini, ancak birçok adımın beklentilerinden yavaş ilerlediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sağ olsun her zaman halkının yanında olan Kooperatif Bankası, ‘Öğrenci Dostu Ada’ konseptine dahil olarak Öğrenci Dostu Ada Kart’ını hayata geçirmek için adım attı” dedi.

Bugün imzalanacak protokolle bu kartların üretimine geçileceğini dile getiren Çavuşoğlu, kartın üretilmesiyle, üniversitelerin, marketlerin, emlakçıların, giyim, konfeksiyon bu karta öğrenciler için ne verebileceğini ortaya koyması gerektiğini söyledi.

“Konuşmak kolay icraat yapmak emek ister” diyen Çavuşoğlu, bu dönemde halkın refahını yüksekte tutmak sorumluluğunda olan kişiler olarak karta devlet tarafından da yapılması gerekenleri söylemek için bir araya geldiklerini vurguladı.

“ÖĞRENCİ DOSTU ADA KONSEPTİYLE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK”

Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada” konseptiyle yeni bir dönem açılacağını ifade ederek, dijital ortamda ortak tanıtım maksatlı projenin de finansmanını sağlayacaklarını belirtti.

“Maliye Bakanı’nın iznini de almadık ancak, ülkeye bağlılığına inancımdan onun adına da böyle bir söz vermek istedim” diyen Çavuşoğlu, bu konuda yürünecek yolun hâlâ çok uzun olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 2020-2021 öğretim yılının nasıl şekilleneceğiyle ilgili de gün içinde yapılacak toplantıda da rektörlerle, güz dönemiyle ilgili çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Bu projede emeği geçenlere ve pandemi döneminde öğrencilere sahip çıkanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, bakanlık olarak da 8 bin öğrenciye gıda yardımı yaptıklarını hatırlattı.

