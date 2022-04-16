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HAKSEN’den 9 maddelik öneri listesi

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HAKSEN’den 9 maddelik öneri listesi
 
 
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) yönetim kurulundan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret ederek,  sendikalaşma konusu başta olmak üzere çalışma yaşamında eksikliklerini gördüğünü 9 maddelik öneri listesi sundu. 
Özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu kılınması, işsizlik sorunu için planlama yapılarak, sektör sektör işçi ihtiyacının ortaya konması ve özel sektörde yasal zorunluluk olan engelli istihdamının denetlenmesi gibi maddelerin yer aldığı öneriler özetle şöyle:
“Özel sektörde de barem çizelgesi belirlenip, maaşın çalışma yılı ve başarısına göre belirlenmesi. Devletin mal ve hizmet satın aldığı şirketlere ödeme yaparken, şirketlerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin kontrol edilmesi. Karton işçi kart uygulamasına son verilerek çağdaş çipli sisteme geçilmesi. İşten durdurmaların patronun tek taraflı beyanının kabul edilmesinin önüne geçilmesi. Kamuda taşeron sisteminin kaldırılarak burada çalışan personelin kamuya istihdam edilmesi. Özel sektörde çalışanların hastalık izni kullanılabilmesinin önünün açılması”.
 
 
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