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HAKSEN: “Ya ek mesai zamanında ödensin, ya da vardiya sitemine geçilsin”

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HAKSEN: “Ya ek mesai zamanında ödensin, ya da vardiya sitemine geçilsin”
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), “Hükümet ya ek mesaileri zamanında ödesin, ya da yeterli  istihdam yapılarak vardiya sistemine geçilsin” dedi.
 

HAKSEN hükümeti ek mesai ödemeleri konusunda eleştirdi.
 
Açıklamada, hükümetin bir yandan ek mesaileri 4 ay geriden yatırarak çalışanı mağdur ettiğine, diğer yandan da ek mesai ödemelerini azaltmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştığına dikkat çekilerek, “Hükümete önerimiz, ya ek mesaileri yasanın belirttiği şekilde en geç 1 ay içerisinde ödemesi, ya da ek mesai uygulaması yerine, KHK’nın yapacağı istihdamlarla vardiya usülüne geçilmesidir” denildi.

Açıklamada, hükümetin devlet çalışanlarını angarya çalıştırmaya devam ettiği iddia edildi.
 
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