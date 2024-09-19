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HAKSEN ile Atatürk Öğretmen Akademisi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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HAKSEN ile Atatürk Öğretmen Akademisi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
HAKSEN’den verilen bilgiye göre, sözleşmeye HAKSEN Başkanı Salih Erşangil ve Akademi Başkanı Prof. Dr Güner Konedralı imza koydu.
TİS ile bahçıvan ve odacı için bayramlık ödenekleri ve yılda iki kez olacak şekilde giyecek ve ayakkabı yardımı gibi haklar elde edildi.
İmza töreninde konuşan HAKSEN Başkanı Erşangil, amaçlarının, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yapısının daha iyi ve daha güçlü bir hale gelmesi için çalışmak olduğunu belirtti. Çalışanlar açısından önemli olan TİS’in herkese hayırlı olmasını dileyen Erşangil, yetkili oldukları tüm iş yerlerinde hedeflerinin çalışanların huzurunun ve iş barışının korunması olduğunu belirtti.
Akademi Başkanı Prof. Dr Güner Konedralı da Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, TİS’in herkese hayırlı olmasını diledi.
 
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