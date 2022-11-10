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HAKSEN, "Acilen asgari ücret belirlenmeli"

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil, hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin erdiğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun acilen toplanarak yeni bir asgari ücret belirlemesi çağrısında bulundu

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HAKSEN, "Acilen asgari ücret belirlenmeli"
 
 
Erşangil, asgari ücretin emekçinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldığını belirterek, “Sürekli karşılaşılan bu durum karşısında yapılması gereken, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa endekslemektir. Bu şekilde mevcut ücret kendiliğinden güncellenecek, asgari ücretli, komisyonun keyfini bekleme çilesinden kurtulacaktır” dedi.
 
HAKSEN Genel Sekreteri Erşangil yaptığı açıklamada, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endeklenmesi yönünde yıllardır girişimlerde bulunduklarını ve çağrı yaptıklarını ifade ederek, “Bu insan haklarına aykırı durum karşısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanmalıdır. İlk etapta ivedilikle yeni bir asgari ücret belirlenmeli, daha sonra bu işlevsiz ve hantal komisyon feshedilerek, asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmelidir.” ifadelerini kullandı.
 
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