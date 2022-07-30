UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun konusunda “Haklılığımız ortaya çıktı” dedi
Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, dün Cumhuriyet Meclisi’nde toplandı.
Son gelişmelerin yanı sıra yaklaşan yerel seçim öncesi Meclis’ten geçmesi hedeflenen yasalara ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.
UBP'nin Grup toplantısı saat 13:00 sıralarında sona erdi.
UBP Meclis Grubu toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, toplantıyı 'verimli' diye nitelendirerek, Belediyeler Reformu Yasası'nın toplantıda detaylı bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti. Sucuoğlu, belediyelerin sayısının azaltılacağını da kaydetti.
Asgari ücretle ilgili de konuşan Sucuoğlu, 'her iki tarafı da memnun etmek zor' diyerek, verilen kararın uygulanacağını kaydetti.
Sucuoğlu'na kabinedeki değişim de soruldu. Atun'un istifasını değerlendiren Sucuoğlu, 'haklı olduğumuz ortaya çıktı' ifadelerini kullandı. Sucuoğlu bir aylık zaman kaybı yaşandığını da sözlerine ekledi.
Sucuoğlu, “Bir aylık zaman kaybı söz konusu oldu, gerginlikler oldu. Şu anda yeni bir arkadaş var, kendisine başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.
Hükümetle aralarında bir uyumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soru üzerine Sucuoğlu, “Biz parti üzerinde duruyoruz, partinin çalışmalarını yapıyoruz. Sayın Başbakan hükümet çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Tek bir noktada dahil uyumsuzluk yaşamıyoruz” dedi.