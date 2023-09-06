"Hakkımı yiyenlere teşekkür ederim"

Şaibelerle anılan Kıb-Tek’in 6 kişilik münhal sınavında 7’nci geldiğini veya getirildiğini belirten Sema Dolu isimli genç, “Hakkımı yiyen olduysa onlara çok teşekkür ederim. Siz olmasanız ‘Hak, hukuk ve adaletin’ ne kadar önemli değerler olduğunu öğrenemezdim” diyerek sitem etti

Skandallarla anılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) münhallerine giren Sema Dolu adlı genç, 6 kişilik münhalde 7. olduğunu söyleyerek, bu skandallardan sorumlu olanların; manevi anlamda derin bir ahlaki değere sahip olduklarını düşünmediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaşadığı şaşkınlık ve hayal kırıklığını anlatan Dolu, sınav sonrası yaşananları az çok tahmin ettiğini ancak 6 kişilik münhalde 7. olacağını hiç tahmin etmediğini belirtti.

Dolu paylaşımında şunları söyledi;

“Böyle bir şeyi bekleyerek girdiydim sınava aslında. Ancak 6 kişilik münhal içinden 7. geleceğimi (ya da bu şartlar altında 7. Ye layık görüleceğimi) hiç tahmin etmemiştim. 1 soru daha yapsam girecektim diye üzülürken beni daha büyük bir sürprizin beklediğini bilmiyordum. Olayları yalnızca kendime yorup, kendimi mağdur olarak gösterecek kadar dar bir kapasiteye sahip değilim. Çünkü durum benim bir devlet çalışanı olup olmamamdan daha ciddi bir evrede. Bir tarafta torpilli damgası alan insanlar, diğer tarafta hakkı yenen insanlar, öteki tarafta ise hak yeyip, torpille işe alan kurumlar...

İşin duygusallık boyutunu tartışmayacağım çünkü karşımızdaki insanların duygusal ve manevi anlamda derin bir ahlakı değere sahip olduklarını düşünmüyorum.

Tamamen siyasal taraftan bakacak olursak şu anki düzen aslında koca bir düzensizlikten ibarettir.

Yalnızca üst kurumları suçlamıyorum çünkü 17 yaşlarımda bana devlet nedir, devleti açıkla dediklerinde "Biz neysek devlet odur" demiştim ve halen aynı fikirdeyim.

Biz neye ne kadar açık olursak, onunla karşılaşırız.

O yüzden bir iğne alıp kendimize batırma zamanı geldi de geçiyor bile.

İnsani açıdan söylüyorum ki bugün hakkımı yiyen olduysa onlara çok teşekkür ederim. Siz olmasanız "Hak, hukuk ve adaletin" ne kadar önemli değerler olduğunu öğrenemezdim.”

