Hakan Oran "Depremden Korkmuyoruz" adlı kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Depremden Korkmuyoruz” isimli kitabı hazırlayan Hakan Oran’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Hakan Oran kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunarak, kitap hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem hususunda bilgilenmenin önemine dikkat çekerek, büyük emekler verilerek hazırlanan kitapta, emeği geçenleri tebrik etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.
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