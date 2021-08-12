HAK-SEN'den duyarlılık örneği

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ve Memur-Sen, Türkiye’de yaşanan orman yangınları için KKTC Kızılayı aracılığıyla bağışta bulundu.
HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, gerek Türkiye’de, gerekse de tüm dünyada yaşanan yangınların ciddi üzüntü yarattığına, herkesin gücü el verdiği oranda Türkiye ile dayanışma içerisinde olması gerektiğine vurgu yapıldı.
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