Haftaya yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta pazartesi gününden itibaren ülke genelinde 3 gün sağanak yağmurlu havanın etkili olacağını bildirdi.
İçinde bulunulan hafta boyunca ise, havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin, 3-9 Kasım tarihli raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
- Hava sıcaklığında düşüş yaşanacak
En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece, diğer günlerde ise 21 - 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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