Haftalık trafik raporu; 57 kaza 15 yaralı

KKTC’de son bir hafta içerisinde 57 trafik kazası gerçekleşirken bu kazalarda 15 kişi yaralandı.



Polis haftalık trafik raporuna göre, 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri araında meydana gelen kazalarda yaklaşık 540 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Kaza sebepleri ise süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (12) dikkatsiz sürüş yapmak (10), yakın takip (10) diğer etkenler (8) olarak sıralandı.

Kazaların 21’İ Lefkoşa, 20’si Girne 8’i İskele, 7’si Gazimağusa ve 1’i Güzleyurtta meydana geldi.

Aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde kontrol edilen 5894 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 766’sı ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Tarik suçlarında ilk 3 sırayı, sürat (142), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (120) ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (87) aldı.