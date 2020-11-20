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Hafta sonu yağmurlu geçecek

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Hafta sonu yağmurlu geçecek

Meteoroloji Dairesi hafta sonunun yağmurlu geçmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu öğleye kadar doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, gelecek hafta Cuma gününe kadar olan süre de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 22- 25 derece, Cumartesi günü 19-21 derece dolaylarında olacağı, rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Cumartesi zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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